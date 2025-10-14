Super ospite della seconda domenica della ‘ Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola ’ è stata l’amatissima attrice Barbara Bouchet, icona di fascino ed eleganza, a cui l’amministrazione comunale, con il primo cittadino Diego Sabatucci e il vicesindaco, On. Antonio Baldelli, ha consegnato il premio ‘ The Unexpected Marche - Le Marche che non ti aspetti ’, ideato la scorsa edizione del Fiera per tributare un riconoscimento a personaggi noti al grande pubblico che si sono distinti nello sport, nel giornalismo, nella cultura, nell’impresa e nella società, riuscendo a coniugare talento, impegno e sacrificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barbara Bouchet stregata dal tartufo: "Siete proprio fortunati a vivere qui"