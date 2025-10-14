Baraonna a Jazz&Image al Parco del Celio

A Jazz& Image, nello scenario del Parco del Celio, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, mercoledi 15 ottobre, nella mattinata e nel pomeriggio Street Band in tutta l’area del Colosseo e del Parco del Celio, alle 21,00 concerto con i Baraonna.Il concerto dei Baraonna al. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Voci, ritmo e pura energia italiana! Il 15 ottobre alle 20:30, il palco del LIVE @ Colosseo Festival si accende con la travolgente magia dei Baraonna Un gruppo unico nel panorama musicale italiano: armonie vocali perfette, groove irresistibile e tanta passi - facebook.com Vai su Facebook

Baraonna a Jazz & Image Parco del Celio - Jazz& Image, nello scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell'Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta ... Scrive romatoday.it

Parco del Celio, Gualtieri "Si potrà camminare sulla Roma Antica" - “Apriamo un Parco Archeologico in un luogo straordinario della città rendendolo accessibile gratuitamente a tutti e un nuovo Museo che espone un capolavoro come la Forma Urbis che ... Riporta notizie.tiscali.it

«Jazz & Image» al parco del Celio, note sullo sfondo del Colosseo - Con Cinzia Tedesco Quartet sabato 2 luglio, e Walter Ricci, che ha omaggiato Nat King Cole, domenica 3, è tornato il jazz al parco del Celio, il Colosseo come sfondo del palco. Riporta video.corriere.it