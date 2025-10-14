Baranzate 57 licenziamenti alla Lpe – Asm | sciopero e presidio dei lavoratori

La Lpe di Baranzate, azienda strategica nel settore dei semiconduttori, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 57 lavoratori. La notizia ha scatenato la reazione immediata dei sindacati e dei dipendenti, che hanno proclamato uno sciopero con presidio martedì 14 ottobre, dalle 8.30 alle 11.30, davanti ai cancelli dello stabilimento di via Falzarego. Licenziamenti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net