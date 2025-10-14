Bando alloggi Erp prorogata la scadenza per la partecipazione
Ci sono ancora alcuni giorni, fino alle ore 12 del 20 ottobre, per partecipare al bando Erp lanciato dal Comune di Venezia per l'assegnazione di 250 alloggi pubblici tra Mestre, Venezia e isole. La comunicazione arriva a ridosso della scadenza naturale del bando, prevista per mercoledì 15 ottobre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
