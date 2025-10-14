Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio | a Cornaredo lutto cittadino per le tre vittime dell’incendio

Cornaredo (Milano), 14 ottobre 2025 – Giornata di lutto cittadino, oggi a Cornaredo, in memoria di Benito Laria, 88 anni, della moglie Carmela Greco di 82 anni e del figlio Carlo di 55 anni, morti nell'incendio avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 ottobre nel loro appartamento in via Fratelli Cairoli. Lo ha deciso la giunta comunale disponendo bandiere a mezz'asta, un minuto di silenzio nelle scuole, la sospensione di tutte le attività ludico e ricreative. "La nostra comunità è stata profondamente colpita da una tragedia che ha lasciato un vuoto - ha dichiarato il sindaco, Corrado D'Urbano -. In segno di partecipazione al dolore, abbiamo proclamato il lutto cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio: a Cornaredo lutto cittadino per le tre vittime dell’incendio

