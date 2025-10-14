Bancomat presi di mira in Molise trovata un’auto con 3 ordigni | sarebbe stata rubata a Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto Indagini che potrebbero portare anche a Benevento. La raffica di furti ai danni di bancomat degli ultimi giorni, potrebbe legare il Molise alla Campania e, nello specifico, al capoluogo sannita. Questo pomeriggio, infatti, come raccontato da Il Quotidiano del Molise, Carabinieri, Vigili del Fuoco e artificieri sono intervenuti lungo la statale fondovalle Tappino, a pochi chilometri da Campodipietra, per la segnalazione della presenza di materiali esplosivi. Stando alle prime ricostruzione, pare che all’interno sia stata ritrovata un’Alfa Romeo Stelvio ‘Quadrifoglio’ di colore blu contenente tre ‘marmotte’, un tipo di ordigno artigianale che viene usato, solitamente, per l’esplosione di sportelli bancomat. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

