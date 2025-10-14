Banco di Napoli un convegno sulla genesi della scomparsa

La presentazione del convegno sulla genesi della scomparsa del Banco di Napoli avverrà giovedì 16 ottobre alle ore 17,00 al Circolo Canottieri Napoli al Molosiglo. L’evento avrà la partecipazione di relatori come il presidente del Circolo Canottieri Napoli Giancarlo Bracale, Adriano Giannola presidente Svimez, dei docenti universitari Pietro Spirito e Andrea Rey, dell’onorevole Marcello Taglialatela, presidente della associazione Campo Sud, di Amedeo Manzo, presidente della Bcc Napoli, di Stefano Stanzione presidente del Centro Studi Eu-Med e di Paolo Pantani, giornalista, promotore dell’evento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it