Bambino caduto dal terrazzo della scuola De Amicis il padre scrive al ministro Valditara

La rabbia del genitore: “Nonostante la sua promessa di un'ispezione immediata, a oggi non ho visto alcuna azione concreta in merito da parte del ministero. Questo silenzio istituzionale è difficile da comprendere”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Bambino caduto dal terrazzo della scuola De Amicis, il padre scrive al ministro Valditara

