Bambini per la pace Centinaia di scolari in piazza del Popolo Lega | Come balilla
Sembra paradossale, ma la pace in Italia continua a dividere. Destra e Sinistra. Con accuse speculari di ipocrisia e strumentalizzazione. Lo si è visto anche recentemente con le manifestazioni per la pace in Palestina. Stavolta il casus belli è rappresentato da un’iniziativa che ha coinvolti i bambini delle scuole elementari all’indomani della Marcia Perugia Assisi. Alcune centinaia di alunni delle scuole primarie del terzo circolo didattico (‘Sergio Mariani’ di Saiano, ‘Carducci’, ‘Saffi’ e ‘Don Baronio’ di Ponte Abbadesse), accompagnati dai loro insegnanti, si sono radunati in piazza del Popolo con cartelli, disegni e letture inneggianti alla pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
La marcia della Pace dei bambini: la parola “PACE” scritta col cuore Questa mattina le vie del paese si sono riempite di colori, di canti, di piccoli passi che portavano con sé un grande messaggio: la pace. I bambini della scuola dell’infanzia e della primaria ha - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, la Marcia della Pace dei bambini in Piazza del Popolo VIDEO GALLERY - X Vai su X
Bambini per la pace. Centinaia di scolari in piazza del Popolo. Lega: "Come balilla" - Iniziativa con cartelli e disegni all’indomani della Marcia Perugia- Segnala ilrestodelcarlino.it
I bambini delle scuole cristiane in preghiera per la pace - 40mila tra insegnanti e addetti e mezzo milione di scolari coinvolti in gesti ed esperienze di spiritualità, nelle 9mila realtà educative frequentate ... Da romasette.it
"Bambini in piazza per la pace". E un flash mob al Santa Croce per i sanitari uccisi a Gaza - "’Fano città dei Bambini’ e il Consiglio comunale dei Bambini scendano in piazza, facciano sentire la loro voce e avanzino concrete proposte per una città a misura di persona fondata sui valori della ... Si legge su ilrestodelcarlino.it