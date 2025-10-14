Bambini per la pace Centinaia di scolari in piazza del Popolo Lega | Come balilla

Sembra paradossale, ma la pace in Italia continua a dividere. Destra e Sinistra. Con accuse speculari di ipocrisia e strumentalizzazione. Lo si è visto anche recentemente con le manifestazioni per la pace in Palestina. Stavolta il casus belli è rappresentato da un’iniziativa che ha coinvolti i bambini delle scuole elementari all’indomani della Marcia Perugia Assisi. Alcune centinaia di alunni delle scuole primarie del terzo circolo didattico (‘Sergio Mariani’ di Saiano, ‘Carducci’, ‘Saffi’ e ‘Don Baronio’ di Ponte Abbadesse), accompagnati dai loro insegnanti, si sono radunati in piazza del Popolo con cartelli, disegni e letture inneggianti alla pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

