Bambini di 8 anni con il cellulare? Putrefazione mentale stiamo impazzendo | la rabbia del professor Vincenzo Schettini

“Putrefazione mentale ”. È perentorio Vincenzo Schettini, il professore di fisica celebre proprio grazie al web. “La diffusione degli smartphone tra i più piccoli ci ha rovinati, ha rovinato la nostra vita e sapete la vita di chi sta rovinando? Dei bambini”, ha spiegato Schettini dal suo profilo Instagram. Secondo il docente di fisica non dovrebbe esistere una situazione in cui un bambino di otto anni può avere libero accesso ad Internet, perché a suo avviso si tratta d i “putrefazione mentale”. Un bambino di otto anni “deve disegnare, deve colorare, deve immaginare, deve parlare, deve suonare, deve suonare uno strumento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bambini di 8 anni con il cellulare? Putrefazione mentale, stiamo impazzendo”: la rabbia del professor Vincenzo Schettini

