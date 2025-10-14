Bambina di 9 anni investita in via Tronto | portata in ospedale

Una bambina di 9 anni è stata investita in via Tronto, nel tratto compreso tra via Sacco e via Ilaria Alpi. La piccola sarebbe stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14 di oggi, martedì 14 ottobre, con una dinamica ancora in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

