Bambina con patologie gravi trasferita da Catania a Genova grazie a volo militare e scorta della polizia stradale
Nella giornata di oggi la Prefettura di Catania ha coordinato con successo il trasporto urgente di una bambina in imminente pericolo di vita dall'ospedale Garibaldi di Catania all’ospedale Gaslini di Genova.La bambina, di appena 6 mesi, affetta da gravi patologie, per le sue complesse condizioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
