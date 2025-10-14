L’associazione Balburrasca che ama e valorizza musica e tradizione dei balli popolari europei chiama all’iniziativa "Prima festa a ballo della stagione 2025-2026". L’appuntamento è per sabato 25 ottobre alle 21 in via Traversa Pistoiese 1. Si esibisce il gruppo "Di terra in terra" con Quirino Trovato (chitarra e voce), Andrea Geri (organetto diatonico), Savino Pantone (violino) Gaspare Bartelloni (flauti) e Graziano Ridolfi (percussioni). Con il loro repertorio di canti tradizionali ricreano un clima da festa popolare. Attraverso le danze, Balburrasca vuole fare divertimento conoscendo popoli attraverso le usanze recuperando le antiche tradizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Balli popolari con Balburrasca