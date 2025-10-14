BALLANDO CON LE STELLE | UN MITO A COSTO ZERO COME BALLERINO PER UNA NOTTE

Bubinoblog | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le Stelle e Milly Carlucci si superano! Lo show del sabato sera di Rai1 è rimasto uno degli ultimi luoghi della tv dove la parola “vip” ha ancora un senso. Sabato sera nella quarta puntata di Ballando con le Stelle scenderà in pista niente meno che un mito assoluto della musica italiana che da poco ha festeggiato 75 anni. Parliamo di Renato Zero che sabato 18 ottobre verrà festeggiato e nell’occasione verrà promosso il nuovo album “L’OraZero”, uscito il 3 ottobre per la gioia di milioni di fan. Una ospitata speciale e a costo zero visto che rientra nella promozione dell’album. Un doppio colpaccio per Milly Carlucci che aggira in modo sublime i problemi di budget. 🔗 Leggi su Bubinoblog

ballando con le stelle un mito a costo zero come ballerino per una notte

© Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: UN MITO A COSTO ZERO COME BALLERINO PER UNA NOTTE

News recenti che potrebbero piacerti

Ballando con le stelle 2025: cast, coppie, giuria, tutto quello che c'è da sapere - Tutto è pronto per il ritorno di Ballando con le stelle: la nuova edizione, la ventesima, del dance show condotto da Milly Carlucci prenderà il via sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1. corriere.it scrive

Belen Rodriguez concorrente Ballando con le stelle 2026? Frecciata di Selvaggia Lucarelli: "Per esserlo aspetta che vado via io" - Martina Colombari sbotta contro la giuria di Ballando con le stelle 2025 per i commenti sulla sua bellezza: l'intervento di ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Mito Costo