Ballando con le Stelle e Milly Carlucci si superano! Lo show del sabato sera di Rai1 è rimasto uno degli ultimi luoghi della tv dove la parola “vip” ha ancora un senso. Sabato sera nella quarta puntata di Ballando con le Stelle scenderà in pista niente meno che un mito assoluto della musica italiana che da poco ha festeggiato 75 anni. Parliamo di Renato Zero che sabato 18 ottobre verrà festeggiato e nell’occasione verrà promosso il nuovo album “L’OraZero”, uscito il 3 ottobre per la gioia di milioni di fan. Una ospitata speciale e a costo zero visto che rientra nella promozione dell’album. Un doppio colpaccio per Milly Carlucci che aggira in modo sublime i problemi di budget. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: UN MITO A COSTO ZERO COME BALLERINO PER UNA NOTTE