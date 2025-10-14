Ballando con le Stelle il fonico Fabrizio è il preferito del web | i commenti di Selvaggia Lucarelli e Andrea Delogu
A Ballando con le Stelle non sono solo i concorrenti a far impazzire il pubblico.ma anche i tecnici nel dietro le quinte, come il fonico Fabrizio!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una clip mandata prima dell’esibizione di Barbara D’Urso ha acceso la tensione nello studio di “Ballando con le Stelle”. Fognini e Magnini non hanno gradito quella che hanno interpretato come una “pausa strategica” per la conduttrice, e non hanno nascosto - facebook.com Vai su Facebook
“Vorrei che fossi la mia fidanzata”, il lato inedito e più intimo di $RosaChemical che pochi conoscono. $BallandoConLeStelle - X Vai su X
Tutti pazzi per il fonico di “Ballando con le Stelle”: svelato il nome dell’uomo misterioso inquadrato in diretta - Il tecnico del suono inquadrato per errore sabato è diventato una star del web. Secondo ilfattoquotidiano.it
Tutti pazzi per Fabrizio, il fonico di Ballando con le stelle: “Saluta le tue fan” - Selvaggia Lucarelli e Andrea Delogu confermano la sua identità su X: “È diventato un sex symbol”. Da fanpage.it
“Tutte pazze di lui”: c’è un nuovo fenomeno a Ballando con le Stelle - A Ballando con le Stelle c'è un nuovo fenomeno che sta facendo impazzire i social: il fonico Fabrizio. Riporta donnaglamour.it