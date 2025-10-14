Baldini | Camarda un talento ma nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna

. Le dichiarazioni del ct dell’Italia U21 L’Italia Under 21 prosegue la sua marcia inarrestabile nelle Qualificazioni ai prossimi Europei. Gli Azzurrini hanno centrato la quarta vittoria consecutiva nel girone, superando l’Armenia con un rotondo 5-1. Protagonista assoluto del match è stato Camarda, autore di una doppietta, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Baldini: «Camarda un talento, ma nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna»

