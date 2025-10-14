Baldassarre | Lazio presente a Premio Tokyo Roma per cooperazione con Giappone

Iltempo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta oggi, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, la cerimonia di consegna del Premio T?ky? Roma – Parole in Transito, promosso dalla Fondazione Italia Giappone. Il riconoscimento, unico nel suo genere, premia congiuntamente un autore giapponese e il suo traduttore o traduttrice in lingua italiana, valorizzando la straordinaria difficoltà e la finezza del passaggio linguistico e culturale dal giapponese all'italiano. Per la prima volta, il Premio è stato consegnato nella capitale giapponese, grazie al sostegno della Regione Lazio, e al memorandum d'intesa con il quotidiano Yomiuri Shimbun, fra i più letti al mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

