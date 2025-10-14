Bailey oggi ultimo controllo e ritorno in gruppo | Roma al completo con l’Inter

Dopo un po’ di legittimo riposo concesso da Gasperini, partirà oggi a Trigoria il vero avvicinamento della Roma alla gara contro l’Inter, una sfida di cartello che serve a capire il livello di competitività della squadra e il punto raggiunto in questo lungo percorso di crescita. In attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, e sperando che non ci siano infortuni dell’ultimo momento, il mister potrebbe avere tutta la rosa a disposizione contro i nerazzurri, perché tale lasso di tempo si è rivelato utile per recuperare sia chi ha avuto solo qualche acciacco, come Angelino e Wesley, che chi aveva situazioni più delicate come Dybala e Bailey. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

