Bailey oggi ultimo controllo e ritorno in gruppo | Roma al completo con l’Inter
Dopo un po’ di legittimo riposo concesso da Gasperini, partirà oggi a Trigoria il vero avvicinamento della Roma alla gara contro l’Inter, una sfida di cartello che serve a capire il livello di competitività della squadra e il punto raggiunto in questo lungo percorso di crescita. In attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, e sperando che non ci siano infortuni dell’ultimo momento, il mister potrebbe avere tutta la rosa a disposizione contro i nerazzurri, perché tale lasso di tempo si è rivelato utile per recuperare sia chi ha avuto solo qualche acciacco, come Angelino e Wesley, che chi aveva situazioni più delicate come Dybala e Bailey. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trigoria Roma al lavoro, Wesley e Bailey a parte Oggi la squadra torna in campo a Trigoria. Gasperini ha concesso domenica e lunedì di riposo, martedì la ripresa. Ancora out Angeliño, ma settimana prossima tornerà in gruppo (GETTY IMAGES) ( Iacopo Mira - facebook.com Vai su Facebook
#Roma al lavoro, #Wesley e #Bailey a parte Oggi la squadra torna in campo a Trigoria. #Gasperini ha concesso domenica e lunedì di riposo, martedì la ripresa. Ancora out #Angeliño, ma settimana prossima tornerà in gruppo ? @MirabellaIacopo #ASRo - X Vai su X
Ritorna Bailey, riecco Dybala: Roma al completo per l’Inter - La faccia nuova, oggi alla ripresa, dovrebbe essere quella di Bailey, che in mattinata svolgerà un ultimo controllo e che è atteso in gruppo dopo quasi due mesi ... Scrive msn.com