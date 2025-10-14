Bagliori e sapori d’autunno a Leffe il Monte Croce si illumina di entusiasmo

Lasciare? Assolutamente no, a Leffe si raddoppia. I volontari del Monte Croce, attivi lo scorso agosto per dare vigore alla festa che ruota attorno alla chiesa a monte dell’abitato, hanno preso alla lettera il refrain del celeberrimo quiz di Mike Bongiorno e lanciano una nuova proposta ricreativa denominata “Bagliori e sapori d’autunno”, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre. L’iniziativa “dal tramonto all’alba” gode del patrocinio di Comune, Parrocchia e Distretto Le Cinque terre della Val Gandino – Progetto Family ed è in collaborazione con Amici di San Rocco, Gruppo Alpini Leffe, Leffegiovani, Amici delle Ande e Avis Leffe. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

