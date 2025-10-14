Bacs 2025 arte senza confini | nel cuore di Salerno dialogo tra IA e creatività umana

Ildenaro.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Fiorella Franchini La VI Edizione della Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno (Bacs) è pronta ad aprire i battenti dal 18 ottobre al 2 novembre 2025 presso lo storico Palazzo Fruscione, nel cuore antico di Salerno, trasformando la città in un polo culturale per creativi e intenditori. Con lo slogan “Arte senza Confini”, la manifestazione si propone come un ponte culturale e una “comunità globale per l’arte”. La Biennale è curata dall’Architetto e artista italiano Giuseppe Gorga (fondatore insieme a Olga Marciano) e mira a “promuovere una comunità artistica globale, sostenendo il talento e l’originalità presso un pubblico internazionale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bacs 2025 arte senzaAl via a Mentone la Biennale d’Arte Sacra Contemporanea (BACS) 2025 - La città di Mentone, sulla splendida Riviera francese, si prepara ad accogliere una nuova edizione della Biennale d’Arte Sacra Contemporanea (BACS), in programma dal 1° al 31 ottobre 2025 presso il Pa ... Come scrive montecarlonews.it

Il vetro di Murano in mostra al BACS di Mentone - Le opere degli studenti della Scuola del Vetro di Murano Abate Zanetti alla Biennale d’Arte Contemporanea Sacra BACS nella città francese ... Riporta metropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Bacs 2025 Arte Senza