Bacs 2025 arte senza confini | nel cuore di Salerno dialogo tra IA e creatività umana

di Fiorella Franchini La VI Edizione della Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno (Bacs) è pronta ad aprire i battenti dal 18 ottobre al 2 novembre 2025 presso lo storico Palazzo Fruscione, nel cuore antico di Salerno, trasformando la città in un polo culturale per creativi e intenditori. Con lo slogan “Arte senza Confini”, la manifestazione si propone come un ponte culturale e una “comunità globale per l’arte”. La Biennale è curata dall’Architetto e artista italiano Giuseppe Gorga (fondatore insieme a Olga Marciano) e mira a “promuovere una comunità artistica globale, sostenendo il talento e l’originalità presso un pubblico internazionale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it