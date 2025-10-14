Bacs 2025 arte senza confini | nel cuore di Salerno dialogo tra IA e creatività umana
di Fiorella Franchini La VI Edizione della Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno (Bacs) è pronta ad aprire i battenti dal 18 ottobre al 2 novembre 2025 presso lo storico Palazzo Fruscione, nel cuore antico di Salerno, trasformando la città in un polo culturale per creativi e intenditori. Con lo slogan “Arte senza Confini”, la manifestazione si propone come un ponte culturale e una “comunità globale per l’arte”. La Biennale è curata dall’Architetto e artista italiano Giuseppe Gorga (fondatore insieme a Olga Marciano) e mira a “promuovere una comunità artistica globale, sostenendo il talento e l’originalità presso un pubblico internazionale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Come see my #painting "il ritorno" at this unique #contemporaryart #exhibition dedicated to #sacred & #forgiveness in #menton #france till 31/10, 10-18h except mondays. #bacs #sacredart #artsacre #artesacra #sacro #artcontemporain #art #arte #artecontem - X Vai su X
In occasione della Giornata del Contemporaneo, dedicata all’arte contemporanea italiana, il Consolato Generale d’Italia a Boston ha presentato la mostra “Eventualism – Sergio Lombardo’s Eventualist Theory of Art”, curata dalla Prof.ssa Miriam Mirolla del - facebook.com Vai su Facebook
Al via a Mentone la Biennale d’Arte Sacra Contemporanea (BACS) 2025 - La città di Mentone, sulla splendida Riviera francese, si prepara ad accogliere una nuova edizione della Biennale d’Arte Sacra Contemporanea (BACS), in programma dal 1° al 31 ottobre 2025 presso il Pa ... Come scrive montecarlonews.it
Il vetro di Murano in mostra al BACS di Mentone - Le opere degli studenti della Scuola del Vetro di Murano Abate Zanetti alla Biennale d’Arte Contemporanea Sacra BACS nella città francese ... Riporta metropolitano.it