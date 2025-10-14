Ayso Orchestra chiusura della stagione con un concerto in Cattedrale e al Kursaal
Intense giornate di musica, confronto e bellezza: l’Ayso Orchestra propone a Bari una nuova residenza artistica internazionale che coinvolge sessanta giovani musicisti under 25 provenienti da tutta Italia e da Albania, Turchia, Francia, Spagna, Belgio e Giappone. Un’esperienza immersiva e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
