"Quando ho visto quegli operai avvolti dalle fiamme, ho avuto paura, lo confesso. Ma l’istinto di aiutarli ha prevalso. Ho afferrato un estintore e spento il fuoco. Se non fossi intervenuto, non me lo sarei perdonato". Maurizio Bitetto, 59 anni, che insieme alla moglie Maria Timis gestisce un distributore di benzina al chilometro 3 della Cerca, all’altezza di Colturano, racconta così il pericoloso episodio dello scorso 5 settembre, quando due lavoratori di una ditta esterna, che stavano eseguendo un intervento di manutenzione nel suo distributore, sono rimasti vittime di un grave incidente mentre manovravano un serbatoio di Gpl. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Avvolti dalle fiamme, li ho salvati". Premiato il benzinaio altruista