Avvolti dalle fiamme li ho salvati Premiato il benzinaio altruista
"Quando ho visto quegli operai avvolti dalle fiamme, ho avuto paura, lo confesso. Ma l’istinto di aiutarli ha prevalso. Ho afferrato un estintore e spento il fuoco. Se non fossi intervenuto, non me lo sarei perdonato". Maurizio Bitetto, 59 anni, che insieme alla moglie Maria Timis gestisce un distributore di benzina al chilometro 3 della Cerca, all’altezza di Colturano, racconta così il pericoloso episodio dello scorso 5 settembre, quando due lavoratori di una ditta esterna, che stavano eseguendo un intervento di manutenzione nel suo distributore, sono rimasti vittime di un grave incidente mentre manovravano un serbatoio di Gpl. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
