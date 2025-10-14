Avvocato mi faccia dire una cosa Massimo Giletti l’annuncio a De Rensis in piena diretta

La nuova puntata de Lo Stato delle Cose, andata in onda lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Rai 3, ha acceso i riflettori su due figure centrali di vicende giudiziarie che continuano a far discutere: l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nell’inchiesta riaperta sul delitto di Garlasco, e l’ex Procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, oggi indagato per corruzione in atti giudiziari. La trasmissione condotta da Massimo Giletti ha alternato momenti di cronaca e di inchiesta a passaggi televisivamente molto intensi, portando alla luce nuovi dettagli su un sistema di relazioni e presunti favori che ruoterebbero intorno all’ex magistrato pavese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

