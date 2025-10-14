avviso al pubblico

La prova, prevista dal Codice di Rete e coordinata da Terna, coinvolgerà tutti i civici delle vie e piazze sotto elencate all’interno della fascia oraria dalle 07:00 alle 11:00; in tale lasso di tempo saranno eseguite delle manovre di assetto della rete elettrica di trasmissione e di distribuzione, per consentire l’avvio di centrali di produzione convenzionale che potranno generare delle momentanee interruzioni del servizio elettrico, sia sulla rete di Media Tensione che sulla rete di bassa tensione, della durata di pochi minuti. Durante le attività, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori e di non commettere alcuna imprudenza, contando sulla presenza di elettricità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

