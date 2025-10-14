Avversaria Italia ai playoff | ecco chi sarà

Avversaria Italia ai playoff. L’Italia è ufficialmente ai playoff per il Mondiale 2026. La vittoria contro Israele a Udine ha consegnato agli Azzurri il secondo posto nel girone I, blindando così la qualificazione agli spareggi con due giornate d’anticipo. Un risultato importante, figlio di una crescita costante sotto la guida di Rino Gattuso, che però invita tutti alla calma: “ Non abbiamo ancora fatto nulla, la strada è lunga e serve umiltà ”, ha dichiarato il commissario tecnico. Come funzionano i playoff per il Mondiale 2026. Saranno 16 le squadre a contendersi gli ultimi biglietti per il torneo che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it