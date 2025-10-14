Aveva commesso 50 furti in provincia di Sondrio | ladro seriale arrestato in Liguria

Nella mattinata di ieri, lunedì 13 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Albenga, in provincia di Savona, hanno arrestato e accompagnato all’interno della casa circondariale di Genova un pregiudicato 32enne, originario del lecchese, sul quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

