Avete visto? Grande Fratello Simona annuncia l’accordo di pace su Gaza | la reazione di Rasha

Caffeinamagazine.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera ha avuto un momento di forte impatto emotivo, destinato a far discutere non solo il pubblico del reality, ma anche quello dell’informazione. Simona Ventura, conduttrice del programma di punta di Mediaset, ha interrotto il flusso consueto della trasmissione per comunicare agli inquilini una notizia storica. “È stato sancito un accordo di pace tra Israele e Hamas, la guerra in Palestina è finita. Questa mattina Hamas ha iniziato il rilascio degli ultimi ostaggi israeliani e anche Israele ha attuato la liberazione dei detenuti palestinesi.”, ha annunciato con tono solenne, scatenando un’ondata di emozione all’interno della Casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

