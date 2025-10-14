Avete paura dei fantasmi? State lontani dalla villa più infestata al mondo piccolo spoiler | è in Italia

Una casa abbandonata, eventi sinistri e leggende spaventose sono gli ingredienti perfetti di una storia horror se non fosse che sono tutti legati a un edificio realmente esistente. Si tratta di Villa De Vecchi, costruita tra il 1854 e il 1857 a Cortenova in provincia di Lecco. Abbandonata da. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Cari genitori, anche se a volte avete paura di sbagliare, sappiate che i vostri bimbi porteranno con loro soprattutto l’amore e la sicurezza che sentono accanto a voi ? E questo vale più di tutto: siate fieri di voi e di ciò che fate ogni giorno #iobimbo #genitori - facebook.com Vai su Facebook

“Ho paura degli spiriti, una volta ho addirittura cambiato casa. Quando mi ritirerò sarà un trauma atletico”: Balotelli a Belve - Mario Balotelli sa bene che ha sempre avuto delle qualità calcistiche fuori dal comune. Secondo ilfattoquotidiano.it