Avete paura dei fantasmi? State lontani dalla villa più infestata al mondo piccolo spoiler | è in Italia

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una casa abbandonata, eventi sinistri e leggende spaventose sono gli ingredienti perfetti di una storia horror se non fosse che sono tutti legati a un edificio realmente esistente. Si tratta di Villa De Vecchi, costruita tra il 1854 e il 1857 a Cortenova in provincia di Lecco. Abbandonata da. 🔗 Leggi su Today.it

