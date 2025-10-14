Aversa processione per la traslazione della Madonna di Casaluce | ordinanza di chiusura al traffico

Teleclubitalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aversa. Giovedì, 15 ottobre, dalle ore 10 alle 12.30, si terrà la processione della Sacra Icona della Madonna di Casaluce, che farà ritorno a Casaluce dopo il tradizionale periodo di permanenza ad Aversa. La sacra immagine resterà a Casaluce fino al 15 giugno, data in cui farà nuovamente ritorno nella città normanna, come da consuetudine . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

