Aversa processione per la traslazione della Madonna di Casaluce | ordinanza di chiusura al traffico

Aversa. Giovedì, 15 ottobre, dalle ore 10 alle 12.30, si terrà la processione della Sacra Icona della Madonna di Casaluce, che farà ritorno a Casaluce dopo il tradizionale periodo di permanenza ad Aversa. La sacra immagine resterà a Casaluce fino al 15 giugno, data in cui farà nuovamente ritorno nella città normanna, come da consuetudine . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, processione per la traslazione della Madonna di Casaluce: ordinanza di chiusura al traffico

Approfondisci con queste news

Tele Club Italia. . Furto al ristorante "Primo Sushi" ad Aversa, malviventi in fuga con cassa automatica e bottiglie di vino da 15mila euro. Titolare denuncia alla Procura. Indagini in corso - facebook.com Vai su Facebook

Schiavonea celebra la Madonna Santissima: il 13 ottobre la festa della Traslazione del Quadro Miracoloso - La comunità marinara di Schiavonea rinnova la fede nella Madonna Santissima con il triduo e la solenne processione del 13 ottobre ... Riporta ecodellojonio.it

“Festa Madonna di Pompei ad Aversa”, manifesti in città, ma il vescovo smentisce: “Non è religiosa” - La Diocesi di Aversa si dichiara “estranea” ai manifesti per i Solenni festeggiamenti in onore alla Madonna di Pompei organizzati in città dal 4 al 7 ottobre. Come scrive fanpage.it

Bucci, processione Madonna Soviore unisce fede e memoria - Si è svolta oggi la processione che ha portato a Monterosso al Mare la statua della Madonna di Soviore dal Santuario che la custodisce sulle colline soprastanti il borgo, un evento che viene ripetuto ... Secondo ansa.it