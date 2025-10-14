Aversa flashmob per Il Dono | cittadini e politici in difesa della libreria sociale

Teleclubitalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Qui la cultura si difende.” È la scritta che campeggiava sui cartelli rossi esposti da cittadini e sostenitori della libreria sociale Il Dono, che ieri pomeriggio si sono dati appuntamento in piazza Santulli, ad Aversa, per manifestare contro la decisione del Comune di sfrattare l’associazione guidata dal professore Fortunato Allegro dai locali della biblioteca comunale. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa flashmob per il dono cittadini e politici in difesa della libreria sociale

© Teleclubitalia.it - Aversa, flashmob per “Il Dono”: cittadini e politici in difesa della libreria sociale

Scopri altri approfondimenti

aversa flashmob dono cittadiniAversa, sfratto a “Il Dono”: Matacena chiede la revoca del provvedimento - Dopo giorni di tensione, il sindaco Francesco Matacena ha invitato con una nota ufficiale ... Da pupia.tv

aversa flashmob dono cittadiniAversa, sfratto alla libreria “Il Dono”: lo sdegno dell’Anpi - “Diciotto anni di esperienza culturale e sociale sul territorio non possono finire in dieci giorni”. pupia.tv scrive

aversa flashmob dono cittadiniAVERSA - Graziano: Profonda indignazione per lo sfratto dell’associazione Il Dono. Il Comune revochi la decisione. Proporrò il prof. Fortunato Allegro per l’onorificenza ... - 17:16:22 «Esprimo profonda indignazione per la decisione di procedere allo sfratto  dell’associazione Il Dono di Aversa. Scrive casertafocus.net

Cerca Video su questo argomento: Aversa Flashmob Dono Cittadini