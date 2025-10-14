Aversa flashmob per Il Dono | cittadini e politici in difesa della libreria sociale
“Qui la cultura si difende.” È la scritta che campeggiava sui cartelli rossi esposti da cittadini e sostenitori della libreria sociale Il Dono, che ieri pomeriggio si sono dati appuntamento in piazza Santulli, ad Aversa, per manifestare contro la decisione del Comune di sfrattare l’associazione guidata dal professore Fortunato Allegro dai locali della biblioteca comunale. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
