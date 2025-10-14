Aversa Diana scende in campo | l’assessora candidata alle Regionali con la lista Avanti
L’assessora alla Mobilità e Smart City del Comune di Aversa, Olga Diana, ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni regionali. L’annuncio – insieme alla presentazione del logo della lista civica – è arrivato ieri sera, nel giorno del suo 33esimo compleanno. L’ex vicepresidente della Provincia di Caserta correrà per un seggio in Consiglio regionale nella . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
