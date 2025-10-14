Avellino via Piave | la lotteria perduta del parcheggio

Avellinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino. Trovare parcheggio in via Piave è oggi impresa che rasenta l’assurdo. Una prova di pazienza, di fortuna e, talvolta, di fede. Da mesi i residenti si aggirano come naufraghi in cerca d’approdo, mentre i pochi spazi superstiti sono stati inghiottiti dai lavori per il nuovo campus. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gratta&Vinci, ad Avellino vinti 100 mila euro con un biglietto da 2 euro - La vincita a cinque zeri è stata centrata alla tabaccheria Corbello di via Piave dove, questa mattina, un cliente abituale ha centrato il ... Come scrive ilmattino.it

Avellino, spari in due bar tra via Tagliamento e via Piave: preso 54enne - È stato fermato il 54enne di Avellino che l'altro ieri in venti minuti ha seminato il panico in città tra via Piave e via Tagliamento esplodendo colpi con una scacciacani calibro 8 davanti a due bar ... Si legge su ilmattino.it

Lotteria Italia 2025, al via dal primo settembre la vendita dei biglietti - Lunedì primo settembre prenderà ufficialmente il via la vendita dei biglietti della nuova edizione della Lotteria Italia. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Via Piave Lotteria