Avellino truffa dei crediti Super-Ace | scattano 42 misure cautelari Colpite 79 aziende

Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Avellino, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato oggi all'esecuzione di 42 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti, accusati di aver indebitamente percepito ingenti erogazioni pubbliche tramite i cosiddetti "Crediti d'imposta Super-Ace" (Aiuti alla Crescita Economica). Contestualmente è stato disposto anche un sequestro preventivo di .

