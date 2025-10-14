Avellino il bilancio di tre mesi di commissariamento | Segnali di ripresa e conti in via di stabilizzazione
Avellino, 14 ottobre 2025. — A tre mesi dall’insediamento della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, ha illustrato in conferenza stampa le attività svolte, i risultati raggiunti e i provvedimenti attualmente in fase di attuazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'attaccante gialloblù traccia un bilancio dell'ottimo avvio: "L'obiettivo salvezza non distoglie dal desiderio di vincere il derby con l'Avellino" #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calcio #SerieBKT #derby #avellino #candellone - facebook.com Vai su Facebook
I controlli dei Nas: 8 quintali di cibo sequestrato e 23 attività chiuse - Il bilancio delle verifiche dei @_Carabinieri_ in estate a Salerno, Benevento e Avellino: stop immediato a 9 ristoranti, 4 panifici, un bar e una pescheria @TgrRai - X Vai su X
Avellino, export da record: in sei mesi +18% - Avellino torna al terzo posto tra le province campane esportatrici, mettendosi, nel primo semestre del 2025, alle spalle Caserta sia pure per meno di 50 milioni di euro. Come scrive ilmattino.it
Tre mesi molto diversi, il giorno più caldo a Ora. Il bilancio dell'estate meteo - Domani, ultimo giorno di agosto, termina l'estate meteorologica, differente da quella canonica e che comprende i tre mesi di giugno, luglio e agosto. Si legge su rainews.it