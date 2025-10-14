Avellino Basket aperta la prevendita online per il match contro la Reale Mutua Torino

Avellinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che, da oggi, è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 19 ottobre alle ore 18.00 contro la Reale Mutua Torino, incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. I ticket potranno essere acquistati da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

