Avellino Basket aperta la prevendita online per il match contro la Reale Mutua Torino
Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che, da oggi, è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 19 ottobre alle ore 18.00 contro la Reale Mutua Torino, incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. I ticket potranno essere acquistati da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ore calde in casa Avellino Basket. Dopo la sconfitta interna contro Brindisi, la società riflette sul momento della squadra - facebook.com Vai su Facebook
IT'S GAMEDAY : Avellino Basket ?: 12:30 ?: PalaDelMauro ------ : RaiSport HD, can. 58 : Ciccio Riccio #ForzaBrindisi - X Vai su X
Gruppo Lombardi Avellino Basket, parte oggi la prevendita per il match contro Valtur Brindisi - Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che da oggi, online sul circuito Go2, è aperta la prevendita per il match in programma al PalaDelMauro domenica 12 ottobre alle ore 12. Secondo msn.com
Avellino Basket: al via la prevendita per l’esordio casalingo contro Urania Milano - Il Gruppo Lombardi Avellino Basket annuncia l’apertura della biglietteria in vista della prima gara casalinga della stagione, in programma domenica 28 settembre alle ore 18:00 presso il Palazzetto del ... Si legge su msn.com