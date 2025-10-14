Avatar Legends | The Fighting Game porta l’universo di Aang e Korra in un picchiaduro 2D disegnato a mano
Gameplay Group ha finalmente svelato Avatar Legends: The Fighting Game, un nuovo e ambizioso picchiaduro uno contro uno ispirato all’universo di Avatar: La leggenda di Aang e La leggenda di Korra. Il titolo debutterà nell’estate del 2026 su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e PC (Steam), promettendo di catturare la magia e l’energia del celebre mondo animato in un’esperienza di combattimento profonda e visivamente spettacolare. A differenza di molti altri titoli moderni, Avatar Legends: The Fighting Game è stato concepito come un omaggio ai classici del genere ma con un’anima moderna. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
