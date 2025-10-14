Avaria in volo paura sull’aereo di ritorno dal vertice di pace | a bordo 20 giornalisti al seguito della Meloni

Momenti di paura a bordo di un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11.25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma. A causa della segnalazione di un’avaria, il comandante ha richiesto un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Capodichino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco. L’aereo riportava in Italia una ventina di giornalisti inviati al seguito della premier Meloni per il vertice su Gaza in Egitto. L’avaria e il fumo sul volo da Sharm a Roma. Stando ai tracciati della piattaforma Flightradar24, sembra che il velivolo della compagnia low-cost abbia iniziato a registrare problemi mentre era in volo tra la Puglia e la Basilicata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

