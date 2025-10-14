Autunno a New York | Meghan Markle e il principe Harry a cena con Ed Sheeran

Non solo lavoro per il principe Harry e la moglie Meghan Markle, che hanno deciso di fermarsi a New York, dove sono arrivati per partecipare a un gala di beneficenza, per godersi l’autunno nella Grande Mela. La coppia ha cenato in un ristorante del centro, invitando un amico di lunga data, il cantante Ed Sheeran, a unirsi a loro. Meghan e Harry a cena a New York con Ed Sheeran. I duchi di Sussex e il cantautore britannico sono stati avvistati mentre uscivano dalla Soho House domenica 12 ottobre. Meghan, 44 anni, indossava un abito lungo senza spalline, Harry, 41 anni, era senza cravatta. Sheeran, 34 anni, aveva invece un look più casual con pantaloni e t-shirt. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Autunno a New York: Meghan Markle e il principe Harry a cena con Ed Sheeran

