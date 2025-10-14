‘Autumn Impression’ di Cozzani Spezzini in trasferta per la mostra
ZHUHAI (Cina) Una decina di spezzini, nel recente weekend, sono giunti in Cina e precisamente a Zhuhai, città gemellata con La Spezia, in occasione della mostra personale dell’architetto Carlo Alberto Cozzani. Curata da Paolo Asti, l’esposizione dal titolo ‘ Autumn Impression ’, sarà inaugurata sabato al Gu Yuan Museum of Art alla presenza delle autorità locali e con la partecipazione del Console generale d’Italia a Canton nella regione del Guangzhou, che ha garantito il patrocinio del suo istituto. Una settantina di opere, di varie dimensioni, realizzate durante il periodo di residenza che Carlo Alberto Cozzani ha compiuto nello stesso museo, nel mese di dicembre dello scorso anno, andranno a occupare i cinquecento metri quadrati che la direzione del museo ha destinato ad una kermesse che rimarrà aperta fino al 30 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
