Autovelox Rimini investe 147 mila euro ed è in arrivo una nuova postazione fissa | ecco dove sarà
Un investimento di 147 mila euro. E’ quanto è pronta a mettere sul piatto l’amministrazione comunale di Rimini in materia autovelox fissi. L’impegno di spesa è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Rimini e svela importanti novità: le postazioni fisse in città passeranno nel corso dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
A Rimini gli autovelox diventano quattro e tutti di ultima generazione - Nel 2026 aumenterà il numero degli autovelox fissi sul territorio comunale di Rimini, che passeranno da tre a quattro. Segnala chiamamicitta.it