Autobus prende fuoco | tutti in salvo ma tanta paura il mezzo distrutto dalle fiamme
Crespina Lorenzana (Pisa), 14 ottobre 2025 – L’autista ha avuto soltanto il tempo di scendere dal mezzo insieme ai due passeggeri che in quel momento erano sul bus. Poi il mezzo di trasporto ha preso fuoco, dopo che l’uomo aveva visto uscire del fumo. Paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio di un autobus avvenuto poco prima delle 15 di martedì 14 ottobre sulla strada provinciale 35 nel comune di Cespina Lorenzana. A intervenire, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa. Il personale ha spento subito le fiamme, ma l’autobus è stato ridotto dal rogo a uno scheletro. Da capire cosa sia accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
