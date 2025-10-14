Autobus prende fuoco con due passeggeri a bordo
Un autobus ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 14 ottobre, sulla Strada Provinciale 35 nel Comune di Crespina-Lorenzana. Secondo quanto si apprende il conducente, mentre viaggiava, ha avvertito un forte odore di bruciato: ha mantenuto il sangue freddo e si è accostato a margine della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
