Autobus prende fuoco con due passeggeri a bordo

Pisatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autobus ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 14 ottobre, sulla Strada Provinciale 35 nel Comune di Crespina-Lorenzana. Secondo quanto si apprende il conducente, mentre viaggiava, ha avvertito un forte odore di bruciato: ha mantenuto il sangue freddo e si è accostato a margine della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

