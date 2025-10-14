Auto urta bici | paura per mamma e figlia

Mattinata di paura quella di ieri, in viale Portofino a Riccione, dove un incidente tra un’auto e una bicicletta ha tenuto col fiato sospeso residenti e passanti. Coinvolta una donna che stava accompagnando la figlia di sei anni a scuola in sella alla bici. Entrambe sono rimaste ferite, anche se fortunatamente nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita. L’auto, una Volvo XC 60 guidata da un 50enne e con a bordo altri due persone, stava viaggiano da Rimini verso Riccione quando – per cause che ancora devono essere accertate – avrebbe impattato con la bicicletta sulla quale si trovavano una mamma e la sua bambina seduta sul sellino posteriore, anche loro dirette nella stessa direzione della macchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

