Auto si schianta nel campo ragazzi sbalzati fuori dall’abitacolo | uno è gravissimo

Un ragazzo di 24 anni lotta per la vita all’ospedale Civile di Brescia, dove è stato trasferito in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre, a Roverbella, in provincia di Mantova.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 24enne era a bordo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Paura per Alec Baldwin, la sua auto si schianta contro un albero negli Hamptons: era con il fratello Vai su X

Ultim'ora Un'auto si è schiantata contro un muro, ferito il conducente - facebook.com Vai su Facebook

Cecilia De Astis uccisa da un'auto pirata a Milano: presi in un campo rom i 4 ragazzi in fuga. Sala: «Vergognoso speculare» - è al vaglio perché per la loro età non sono imputabili. ilgazzettino.it scrive

Fontale tra auto nel Ferrarese: morti 2 ragazzi e una donna - FarWest 10/10/2025 “È morto dopo l’esplosione del suo ego”, le battute su Roberto Saviano a Roast in Peace Incidente frontale sull'Adriatica, ... Scrive msn.com

Auto si schianta nella nottemuoiono quattro ragazzi - Quattro giovani tra i 23 e i 26 anni, due ragazze e due ragazzi, sono morti nella notte in un incidente stradale: la loro auto è uscita fuoristrada e si è schiantata contro un muro, nel lucchese. Si legge su ilsecoloxix.it