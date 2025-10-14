Auto l’allarme di AlixPartners | Europa in calo i cinesi saliranno al 13% entro il 2030

Al decennale di #FORUMAutoMotive, il convegno “Automotive, quale futuro – Reagire con decisione: basta parole!” ha acceso i riflettori sul futuro incerto della mobilità europea. A tenere banco è stato l’aggiornamento dell’ AlixPartners Global Automotive Outlook, presentato da Emanuele Cordone, Director Automotive Practice della società di consulenza, che ha lanciato un chiaro segnale d’allarme: l’ industria automobilistica europea sta perdendo terreno, e i costruttori cinesi avanzano rapidamente. Secondo lo studio, il mercato europeo dell’auto chiuderà il 2025 in flessione del 2%, con una crescita solo modesta prevista negli anni successivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto, l’allarme di AlixPartners: “Europa in calo, i cinesi saliranno al 13% entro il 2030”

