Auto in fiamme vicino ai locali a Montesacro video

Romatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nel primo pomeriggio a Montesacro a causa di un incendio che ha interessato un'auto. Il rogo è divampato fra piazzale Adriatico e via Monte Pelmo. Scaturito da una vettura parcheggiata - andata distrutta - davanti una vineria, le fiamme hanno danneggiato due veicoli parcheggiati vicino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Auto in fiamme, evacuata una casa - In fiamme un’auto all’alba, il fumo raggiunge un’abitazione e i residenti sono stati allontanati. Scrive ilrestodelcarlino.it

Incendio sull’asse mediano: auto in fiamme vicino all’Auchan di Giugliano, traffico impazzito - Auto incendiata sull'Asse Mediano di Napoli, nei pressi dell'uscita del supermercato Auchan di Giugliano in Campania, in direzione di Villa Literno. Secondo fanpage.it

Tre auto a fuoco in mezz’ora Fiamme vicino alle case - Due incendi nella notte tra mercoledì e giovedì hanno impegnato i pompieri: non si esclude nessuna pista, nemmeno quella del dolo Tre automobili andate a fuoco in due incendi a distanza di appena mezz ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Fiamme Vicino Locali