Auto in fiamme vicino ai locali a Montesacro video
Paura nel primo pomeriggio a Montesacro a causa di un incendio che ha interessato un'auto. Il rogo è divampato fra piazzale Adriatico e via Monte Pelmo. Scaturito da una vettura parcheggiata - andata distrutta - davanti una vineria, le fiamme hanno danneggiato due veicoli parcheggiati vicino. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Auto distrutte dalle fiamme in via Barrili a Milano: indagini sulle cause https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/14/news/auto_incendiate_via_barrili_milano-424911406/?ref=twhl… - X Vai su X
LIVE! Auto in fiamme sulla SS Appia nei pressi della Q8. Attimi di tensione questa sera lungo la statale: un’auto è stata avvolta dalle fiamme per motivi ancora in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a spegnere - facebook.com Vai su Facebook
Auto in fiamme, evacuata una casa - In fiamme un’auto all’alba, il fumo raggiunge un’abitazione e i residenti sono stati allontanati. Scrive ilrestodelcarlino.it
Incendio sull’asse mediano: auto in fiamme vicino all’Auchan di Giugliano, traffico impazzito - Auto incendiata sull'Asse Mediano di Napoli, nei pressi dell'uscita del supermercato Auchan di Giugliano in Campania, in direzione di Villa Literno. Secondo fanpage.it
Tre auto a fuoco in mezz’ora Fiamme vicino alle case - Due incendi nella notte tra mercoledì e giovedì hanno impegnato i pompieri: non si esclude nessuna pista, nemmeno quella del dolo Tre automobili andate a fuoco in due incendi a distanza di appena mezz ... Riporta ilrestodelcarlino.it