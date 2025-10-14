Auto elettrica prende fuoco 31enne morto carbonizzato al suo interno | le portiere si sono bloccate
Un grave incidente in Cina riaccende i riflettori sulla sicurezza delle auto elettriche. A Chengdu, una Xiaomi SU7 Ultra è andata a fuoco dopo un violento impatto. Nei filmati condivisi online si vedono automobilisti fermarsi e provare ad estrarre l’uomo, ma le operazioni falliscono mentre il rogo divampa. Secondo media locali, l’impatto sarebbe avvenuto ad alta velocità; alcuni resoconti parlano di sospetto guida in stato di ebbrezza, ma le cause restano al vaglio delle autorità. Intanto l’eco del video ha fatto il giro dei social e dei siti specializzati. Le ricostruzioni indicano che il fuoco si è sviluppato poco dopo la collisione dell’auto contro lo spartitraffico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
