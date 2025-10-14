Auto da corsa a idrogeno Pioneer 25 | zero emissioni solo vapore acqueo

Evoluzione della serie elettrica Extreme E, le nuove auto Pioneer 25 sono alimentate da celle a combustibile a idrogeno che emettono solo vapore acqueo. Progettate per affrontare terreni difficili ad alte prestazioni, montano serbatoi di idrogeno che alimentano una cella che genera elettricità per la batteria e i due motori elettrici. I piloti stanno imparando ad adattarsi a questi veicoli, notando che, pur ricaricando la batteria durante l’uso, le auto sono molto più pesanti rispetto ai modelli elettrici precedenti, richiedendo quindi una guida diversa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Auto da corsa a idrogeno Pioneer 25: zero emissioni, solo vapore acqueo

