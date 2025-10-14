Auto a fuoco l’eroe del 118 | Così ho salvato tutti

Quando si dice questione di attimi. Di certo non ha avuto molto tempo per riflettere, Pierre Masina, autista del 118 che quel giorno, fuori servizio, passava di lì per caso: in una manciata di minuti ha salvato un uomo mentre la sua auto stava andando a fuoco in una galleria e fatto uscire tutti gli altri veicoli che erano ’intrappolati’ nel tunnel prima che la situazione degenerasse. È accaduto venerdì, attorno alle 14, nella galleria di viale Sabena. Ed è lui stesso a raccontarlo: "Quel giorno mi occupavo della gestione mezzi, stavo provando su strada una nuova ambulanza. Ero in collegamento Bluetooth con un collega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto a fuoco, l’eroe del 118: "Così ho salvato tutti"

